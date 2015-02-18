"Активные граждане" составят новое билетное меню для электричек

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На портале "Активный гражданин" стартовал опрос о билетах на электрички. Пользователи могут оценить удобство существующего билетного меню и предложить свои варианты проездных.

Голосование проводится по трем вопросам. Прежде всего, пользователь должен выбрать самый удобный, на его взгляд, билет. Варианты ответа – все существующие проездные на электрички, а также "свой вариант ответа", "затрудняюсь ответить, так как не пользуюсь электричками" и "это должны решать специалисты".

Для ответа на второй вопрос "Как часто вы пользуетесь электричками?" предлагаются следующие варианты ответа:

ежедневно;

еженедельно;

несколько раз в месяц;

несколько раз в год.

Этот и следующий вопрос видны всем, кроме пользователей, выбравших для ответа на первый вопрос вариант "не пользуюсь электричками".

На третьем этапе опроса пользователь сообщает, куда он обычно ездит на пригородных поездах. Варианты ответов:

для поездок на работу и с работы;

для поездок внутри города;

для поездок на дачу;

для поездок в гости в Подмосковье;

для поездок в аэропорт.

В пресс-службе сервиса добавили, что итоги голосования помогут определить, насколько востребован каждый билет. Непопулярные виды проездных могут отменить или объединить с другими абонементами.

Кроме того, с помощью опроса планируется усовершенствовать систему скидок.

Отметим, ранее перевозчики уже сократили выбор билетов на электрички. С 15 июля в пригородном поезде можно проехать по одному из билетов:

билет на определенное количество поездок – 10, 20 или 60;

абонемент "Ежедневный";

абонемент рабочего или выходного дня;

разовый билет.

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Кроме того, можно купить один из трех билетов на месяц: "Большая Москва", "Мегаполис Плюс" и "Город рядом". Два последних действительны только на Киевском и Казанском направлениях Московской железной дороги.

Напомним, с 1 февраля в подмосковных автобусах начали принимать единую транспортную карту "Стрелка".

Мобильными терминалами для приема "Стрелки" оборудованы около 5 тысяч автобусов во всех городах Московской области. Кроме того, организовано более трех тысяч пунктов пополнения и распространения карты, 250 из них расположены рядом с остановками общественного транспорта.

Приобрести "Стрелку" можно в кассах Мострансавто, у кондуктора или водителя, а также в салонах "Евросеть". Карты продаются по 200 рублей, 80 из которых составляет залоговая стоимость, а 120 зачисляются на баланс карты.

Карта позволяет экономить деньги: цена билета снижается на два рубля каждые 10 поездок. Так, билет на каждую из первых 10 поездок стоит 28 рублей, затем – 26 и так далее до 18 рублей.

В ближайшем будущем карта должна начать действовать и в электричках.