Движение поездов на участке Крюково – Ленинградский вокзал восстановлено

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Движение по Октябрьской железной дороге на участке Крюково – Ленинградский вокзал, частично прерванное из-за обрыва контактного провода, восстановлено, передает "Интерфакс".

Ремонтная бригада устранила обрыв, и электричка, простоявшая более двух часов на перегоне между платформами Планерная и Химки, возобновила движение.

Ранее пресс-служба ОЖД сообщала, что из-за обрыва высоковольтного провода встали электрички. ЧП произошло на перегоне Сходня – Химки в 7:40, задерживались поезда на участке Москва – Тверь.

Теперь ожидаются задержки поездов, которые будут отправляться из Москвы. Пассажиров просят пользоваться автобусами 400-х маршрутов.