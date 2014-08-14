С начала года число пользователей карты "Тройка" возросло вдвое

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В кассах для продажи билетов на пригородные электрички за последние 11 месяцев было оформлено около 280 тысяч абонементов на карту "Тройка". Количество обратившихся за этой картой постоянно растет, сообщает ИТАР-ТАСС.

Только в июле этого года на "Тройку" было записано свыше 36 тысяч пригородных абонементов. Это в полтора раза больше, чем в июне.

По данным департамента транспорта на начало августа, около 20 процентов пассажиров московского метрополитена оплачивают поездки в метро с помощью карты "Тройка".

С начала года число пользующихся картой людей выросло вдвое - до 1 миллиона 760 тысяч пассажиров.

"Тройка" - пополняемая карта для оплаты проезда на всех видах транспорта. На нее можно записать любой билет действующего тарифного меню - "Единый", "90 минут" или ТАТ, а также абонементы на пригородные электропоезда. Она была введена в столице в начале апреля прошлого года в ходе реформы системы оплаты проезда в московском общественном транспорте.