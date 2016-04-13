В майские праздники изменится расписание электричек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) изменит порядок следования электричек на майские праздники, сообщает пресс-служба перевозчика.

Пригородные поезда будут ездить по расписанию пятницы 29 апреля и 6 мая, а 30 апреля, 1, 2, 7 и 8 мая – по расписанию субботы. Движение электричек 3 и 9 мая будет соответствовать графику воскресенья, 4 мая – среды, а 10 мая – вторника.

Кроме того, 9 мая на Киевском направлении запустят два дополнительных поезда: № 6030 Новопеределкино – Москва с отправлением в 22:05 и № 6591 Москва – Апрелевка с отправлением в 22:45. Также электричкам назначат дополнительные остановки.

Напомним, в Пасху (1 мая) и Вербное воскресенье (24 апреля) ЦППК вводит дополнительные остановки электричек на семи направлениях Московской железной дороги. Изменения коснуться Казанского, Савеловского, Рижского, Киевского, Павелецкого, а также Горьковского и Курского направлений.

Более подробную информацию можно получить на сайте ЦППК.