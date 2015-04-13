Фото: M24.ru

С 14 по 16 апреля от Москвы до Крюково пустят дополнительные электрички. Всего будет назначено 14 дополнительных пригородных поездов, сообщает пресс-служба РЖД.

Железнодорожное сообщение между Москвой и Крюково увеличат из-за проведения строительных работ на участке пути.

Поезда, следующие от Крюково, после станции Ховрино будут отправлены в сторону станций Ржевская и Каланчевская. 14 апреля пустят две дополнительных электрички, а 15 и 16 числа – по шесть.

Подробную информацию о графике движения поездов можно узнать на официальном сайте РЖД.

Напомним, с 6 апреля "Центральная ППК" запустила новый маршрут электричек. Теперь ходят по маршруту Нахабино-Ленинградская в будни и час пик.

Одна из электричек отправляется из Нахабино в 7.18 и прибыет на остановочный пункт Ленинградская в 7.47. Второй электропоезд отходит в 8.07 и прибывает в 8.36.

Новый маршрут должен значительно разгрузить Рижское направление в утренние часы пик. Загрузка поездов здесь обычно доходит до 170 процентов, а самый больший пассажиропоток отмечается как раз на участке Нахабино-Ленинградская.