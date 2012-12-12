Движение подмосковных электричек восстановлено

Движение поездов на Октябрьской железной дороге восстановлено

Движение подмосковных электропоездов, прерванное накануне из-за обрыва контактного провода на участке Москва – Подсолнечная – Москва, восстановлено.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в московском отделении Октябрьской железной дороги. Там уточнили, что задержка была незначительной.

Обрыв контактного провода произошел во вторник в 18:28 на станции Подсолнечная. В связи с этим на участке Москва – Подсолнечная из расписания выпали 15 электричек и на участке Подсолнечная – Москва - 17 электропоездов. Кроме того, были задержаны 2 поезда дальнего сообщения - №10 сообщением Москва – Псков и №34 сообщением Москва – Таллин.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-775-00-00.