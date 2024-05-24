Минтранс РФ предложил штрафовать авиакомпании за ошибки в билетах

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Минтранс РФ предложил ввести штрафы в отношении авиакомпаний или приостанавливать их деятельность из-за ошибок в передаче данных о билетах в информационную систему. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на законопроект поправок к КоАП.

В ведомстве объяснили, что соответствующее предложение было вынесено на обсуждение, так как пассажиры стали чаще жаловаться на ошибки авиакомпаний в билетах, из-за чего люди вынуждены нести потери, в том числе финансовые. Так, по информации министерства, ежегодно в центральный аппарат Ространснадзора поступает более 700 жалоб.

Так, авторы законопроекта предлагают за первое нарушение штрафовать должностные лица на сумму до 30 тысяч рублей и юридических лиц – до 100 тысяч рублей. Однако за повторное нарушение наказание будет строже – до 400 тысяч рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в министерстве предупредили о введении временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров, у которых есть при себе авиабилеты. В ведомстве уточнили, что запрет на вход без билета будет действовать точечно в момент наивысшего уровня опасности. Проработка нововведения ведется совместно с правоохранительными органами.

До этого стало известно, что авиакомпании начнут штрафовать за размещение неверной информации о бронировании билетов в Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок.

