Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Поздравление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

В нем Собянин напомнил, что много веков назад святые равноапостольные Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность, положив начало христианскому просвещению славян.

"И сегодня ваш небесный покровитель помогает вам укреплять православную веру, сохранять церковные традиции, делиться знаниями и опытом духовной жизни. Ваше мудрое слово захватывает умы и сердца людей, дает твердые нравственные ориентиры", – написал мэр.

Он пожелал, чтобы архипастырское служение патриарха и впредь дарило верующим любовь и добро.

День тезоименитства патриарха Кирилла отмечается 24 мая. В этот день совершается празднование в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – православных монахов, создавших славянскую азбуку в IX веке.

Раньше тезоименитством называли день именин высокопоставленных особ, принадлежащих к царствующей фамилии, теперь это слово употребляют в отношении именин православных патриархов.

В феврале Собянин поздравил патриарха Кирилла с 15-й годовщиной его интронизации. Он поблагодарил патриарха за десятки построенных и отреставрированных в столице храмов, а также плодотворное взаимодействие, результатом которого являются социальные, культурные и просветительские проекты, востребованные москвичами.