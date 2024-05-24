Российские военные развернули в освобожденной Клещеевке копию Знамени Победы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ развернули в освобожденном населенном пункте Клещеевка в ДНР флаг России и копию Знамени Победы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ведомство опубликовало кадры, где видна работа российских артиллеристов, наносивших удары высокоточными снарядами "Краснополь" по опорным пунктам украинских военных на границе и на территории самого населенного пункта. Кроме того, на видео показано, как операторы FPV-дронов ликвидировали группу солдат, прятавшихся в подвале разрушенного дома.

Также с дрона был снят бой российских штурмовиков с противником, в том числе уничтожение их и захват блиндажа в Клещеевке.

"На кадрах видны тела солдат ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления украинской армии из населенного пункта", – сказано в описании.

Ранее стало известно, что подразделения "Южной" группировки ВС России освободили село Клещеевка в ДНР. В министерстве уточнили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.

