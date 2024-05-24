Орбан: Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО

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Венгерское правительство проводит переоценку своей роли в Североатлантическом альянсе, так как не желает принимать участия в военной миссии на Украине. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Венгрия не планирует участвовать в действиях Альянса, которые способны напрямую втянуть страну в конфликт и спровоцировать прямое столкновение с РФ. Как подчеркнул премьер-министр, в Брюсселе проходит военное планирование, а рабочие группы ведут работу над участием НАТО в конфликте.

"Венгрия выступает против этого. В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне", – указал политик.

Орбан отметил, что в Брюсселе придумали для Венгрии новый термин. Им стал "неучастник", добавил премьер.

Ранее стало известно, что правительство Эстонии рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на Украину. По словам советника президента республики по вопросам нацбезопасности Мадиса Ролла, войска Эстонии могут поехать в западную часть Украины, где возьмут на себя тыловые функции.

По его данным, это поможет освободить занятых в тылу украинцев и они смогут непосредственно участвовать в боевых действиях.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину, если об этом попросит Киев и если ВС РФ прорвет линию фронта ВСУ. Он отметил, что многие страны "поняли" французский подход и согласились с данной позицией, так как "она хороша".

