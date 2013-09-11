Будущее электричек: кондиционеры, туалеты и Skype-кабины

Фото: ИТАР-ТАСС

С этого года в электричках стартовал эксперимент по бесплатной перевозке велосипедов, а с осени они присоединились к видам транспорта, проезд в которых можно оплатить с помощью карты "Тройка". Что еще в ближайшем будущем ждет пассажиров пригородных поездов на станциях и в вагонах, – в материале M24.ru.

Москва велосипедная

В столице, продолжая популяризовать велосипедный транспорт, креплениями для перевозки велосипедов планируют оборудовать первые и последние вагоны пригородных электричек и поездов кольцевой железной дороги. Узнать – пусть пока только примерно, – как будет выглядеть нововведение, можно уже сейчас: весной на дорогах Москвы начали курсировать тестовые автобусы с прикрепленными сзади велосипедами.

Минувшим летом в электричках стартовал эксперимент по бесплатному перевозу велосипедов: сейчас пассажиры, чья поездка начинается или заканчивается в Москве, могут бесплатно провозить с собой двухколесный транспорт ежедневно в дневное время – с 10.00 до 16.00 часов. Для этого при покупке билета требуется сообщить о наличии велосипеда и получить на него специальный провозной документ. Эта услуга, между тем, была введена только на срок – до окончания 2013 года. Но с оговоркой: если пассажиры будут регулярно возить в электричках велосипеды, она продолжит действовать.

"Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК), основной подмосковный перевозчик, планирует приступить в ближайшее время к обновлению парка своих электричек. Новость эта вдвойне приятная: оснастить новенькие вагоны, как сообщил министр транспорта Московской области Александр Зайцев, обещают самыми долгожданными "атрибутами": удобными сидениями, кондиционерами и туалетами.

С платформы – в Skype

Скрасить ожидание пригородного поезда пассажиры на станциях в скором времени смогут общением с друзьями или родными по Skype. Пользоваться собственным гаджетом и тем самым сажать его батарейку при этом не придется: железнодорожные платформы оборудуют Skype-кабинками. Чтобы воспользоваться киоском, оборудованным видеокамерой, сенсорным экраном, микрофоном и динамиком, потребуется войти в систему под своим логином и паролем. Услуги популярного сервиса будут доступны в кабине в полном объеме: все желающие смогут воспользоваться видеосвязью и чатом, а тем, у кого на Skype-счету есть деньги, удастся также позвонить на любой телефонный номер.

Первой платформой, которую оснастили Skype-кабиной, стала железнодорожная станция "Выхино", где сервис заработал в конце августа.

Напомним, что подобными Skype-киосками уже пользуются авиапассажиры, ожидающие своего рейса в Шереметьево: в марте они появились в терминале "Аэроэкспресса". Кабинки для видеозвонков почти не имеют аналогов в мире - по словам пресс-секретаря "Аэроэкспресса" Надежды Доржиевой, их можно встретить только в аэропорту Таллина.

Минимальные интервалы движения

К 2018 году электрички в Москве обещают по функционалу максимально приблизить к метро – интервалы движения пригородных поездов будут сокращены до пяти минут.

Если сейчас существуют направления, где в часы пик перерывы между электричками достигают 40-50 минут (например, на Савеловском направлении), то уже через пять лет более семи минут ждать пропущенный пригородный поезд пассажирам не придется.

Кроме того, Подмосковье скоро обзаведется легким наземным метро - оно соединит Одинцово, Подольск, Домодедово, Люберцы, Балашиху, Пушкино, Нахабино, Железнодорожный.

Первую линию легкого метро планируется запустить уже в конце 2014 года. Интервал движения поездов в часы пик, как ожидается, будет составлять всего 3-4 минуты.

Анна Теплицкая