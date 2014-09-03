В День города в электричках можно будет бесплатно провозить велосипеды

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6 и 7 сентября во время празднования Дня города горожанам разрешат бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Для провоза велосипеда пассажирам нужно будет получить в кассе специальный билет для прохода через турникеты.

Отметим, ранее M24.ru сообщало, что летом следующего года в столичных электричках могут появиться крепления для велосипедов. Ими планируется оборудовать экспрессы, следующие в соседние регионы с остановками в Подмосковье.

В экспрессах пассажиры не ездят стоя, билеты покупаются с привязкой к месту. Соответственно, в вагонах есть свободное пространство, чтобы установить крепления для велосипедов. Такие поезда также оборудованы кондиционерами, системой видеонаблюдения, пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Электропоезда адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями. За 2014 год должно быть поставлено 26 новых экспрессов.

Составы уже запущены в Рязань, Калугу, Балашиху, Орехово-Зуево и Железнодорожный.