В День города в электричках можно будет бесплатно провозить велосипеды

Фото: ИТАР-ТАСС
6 и 7 сентября во время празднования Дня города горожанам разрешат бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах, сообщает пресс-служба Центральной ППК.
Для провоза велосипеда пассажирам нужно будет получить в кассе специальный билет для прохода через турникеты.
Отметим, ранее M24.ru сообщало, что летом следующего года в столичных электричках могут появиться крепления для велосипедов. Ими планируется оборудовать экспрессы, следующие в соседние регионы с остановками в Подмосковье.
Ссылки по теме
В экспрессах пассажиры не ездят стоя, билеты покупаются с привязкой к месту. Соответственно, в вагонах есть свободное пространство, чтобы установить крепления для велосипедов. Такие поезда также оборудованы кондиционерами, системой видеонаблюдения, пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Электропоезда адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями. За 2014 год должно быть поставлено 26 новых экспрессов.
Составы уже запущены в Рязань, Калугу, Балашиху, Орехово-Зуево и Железнодорожный.
День города-20146 сентября столица отметит свой 867-й день рождения. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и праздничные концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе и Цветном бульваре.
Кроме того, на ВДНХ состоится большой праздник для детей, на Бульварном кольце накроют традиционный "Стол длиною в бульвар", а на Суворовской площади пройдет фестиваль благотворительных фондов "Добрая Москва". В честь предстоящих выборов в Мосгордуму одним из главных украшений города станут галочки для голосования. Кроме того, в День города в столице устроят 28 фейерверков.
В этом году москвичи смогли поделиться собственными идеями относительно проведения Дня города с властями Москвы. Горожане, кроме того, сами и воплотили свои предложения в жизнь. Проекты жители столицы могли присылать на сайт ведомства и в его соцсети. Затем выбрать лучшие из этих идей предложили остальным москвичам – для этого провели опрос на сайте и в приложении "Активный гражданин". С подробной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.
Сайты по теме