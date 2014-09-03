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Ж/Д и вокзалы

03 сентября 2014, 15:47

В День города в электричках можно будет бесплатно провозить велосипеды

электрички День города велосипед ж/д и вокзалы вело/мото провоз

Фото: ИТАР-ТАСС

6 и 7 сентября во время празднования Дня города горожанам разрешат бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Для провоза велосипеда пассажирам нужно будет получить в кассе специальный билет для прохода через турникеты.

Отметим, ранее M24.ru сообщало, что летом следующего года в столичных электричках могут появиться крепления для велосипедов. Ими планируется оборудовать экспрессы, следующие в соседние регионы с остановками в Подмосковье.

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В экспрессах пассажиры не ездят стоя, билеты покупаются с привязкой к месту. Соответственно, в вагонах есть свободное пространство, чтобы установить крепления для велосипедов. Такие поезда также оборудованы кондиционерами, системой видеонаблюдения, пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Электропоезда адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями. За 2014 год должно быть поставлено 26 новых экспрессов.

Составы уже запущены в Рязань, Калугу, Балашиху, Орехово-Зуево и Железнодорожный.

День города-2014

6 сентября столица отметит свой 867-й день рождения. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и праздничные концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе и Цветном бульваре.

Кроме того, на ВДНХ состоится большой праздник для детей, на Бульварном кольце накроют традиционный "Стол длиною в бульвар", а на Суворовской площади пройдет фестиваль благотворительных фондов "Добрая Москва". В честь предстоящих выборов в Мосгордуму одним из главных украшений города станут галочки для голосования. Кроме того, в День города в столице устроят 28 фейерверков.

В этом году москвичи смогли поделиться собственными идеями относительно проведения Дня города с властями Москвы. Горожане, кроме того, сами и воплотили свои предложения в жизнь. Проекты жители столицы могли присылать на сайт ведомства и в его соцсети. Затем выбрать лучшие из этих идей предложили остальным москвичам – для этого провели опрос на сайте и в приложении "Активный гражданин". С подробной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

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Сюжет: День города-2014

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