Изменено расписание пригородных поездов МЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская железная дорога изменила расписание движения пригородных поездов Белорусского, Павелецкого и Ярославского направлений в связи с проведением ремонтных работ.

На Павелецком направлении МЖД работы будут вестись на перегонах Кашира-Ступино, Белые столбы – Домодедово и станция Домодедово, а также на перегоне Узуново-Богатище.

"В ночь с 1 на 2 октября запланировано технологическое окно на станции Бирюлево, в связи с чем три вечерних электропоезда проследуют без остановки на платформе Чертаново, Булатниково, Калинина и 32 км, еще в эту ночь шесть поездов отправятся из Москвы на несколько минут раньше или позже графика", – сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Со 2 октября ночные окна будут назначаться на перегоне Кашира – Ступино, с 5 октября – на перегоне Узуново-Богатище.

На Ярославском направлении "окна" назначены по рабочим дням с 11 до 14 часов. На Белорусском направлении со 2 октября по рабочим дням технологические окна появятся на перегоне Тучково-Дорохово на участках Уваровка –Блок-Пост и станции Уваровка, позже работы продолжатся на перегоне Кубинка-1-Тучково и станции Тучково. Ночные "окна" будут введены с 4 октября на перегонах Фили-Кунцево-1 и станции Фили.

Пресс-служба Московской железной дороги напоминает, что всего планируется отремонтировать более тысячи километров пути, из них 25% от общего плана ремонта запланировано провести в Московском узле - 251 километр.