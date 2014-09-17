Жители одного из районов подмосковного Одинцова остались без света

Фото: m24.ru

В военном городке Одинцово-1 отключилось электроснабжение, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Без света остались 32 многоквартирных дома, а также 68 частных домов с населением 2135 человек.

Сообщение об отключении электричества поступило в 12.15. Помимо жилых построек, без электроэнергии остались водозаборный узел и котельная. В настоящее время причины ЧП устанавливаются.

Ранее подобный случай произошел в подмосковной Балашихе. Без света 15 сентября остались около 2 тысяч человек.

Кроме того, в июле электричество также отключалось в Наро-Фоминском районе Подмосковья и Чехове.