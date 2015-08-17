Власти Москвы разработали рекомендации по приемке работ, товаров и услуг

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Департамент по конкурентной политике разработал рекомендации для заказчиков столицы по приемке товаров, работ, услуг, а также привлечения экспертов или экспертной организации, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы департамента Геннадия Дегтева, рекомендации базируются на многолетнем опыте работы и, поэтому окажут весомую помощь при приемке товаров, работ, услуг, проверки их соответствия, количества, качества и безопасности согласно российскому законодательству.

Он подчеркнул, что рекомендации направлены на создание единообразного подхода к контролю за качеством исполнения и приемке работ по контрактам.

Для контроля качества выполнения контакта заказчикам рекомендовано создавать комиссии.

"В составе комиссии должно быть не менее чем пять специалистов, компетентных в вопросах определения характеристик товаров, услуг или работ, подлежащих приемке. Важный момент - членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в приемке результатов выполнения контрактов. В случае выявления фактов личной заинтересованности, заказчик обязан незамедлительно отстранить их от должностных обязанностей, провести служебное расследование и принять меры, установленные законом в сфере противодействия коррупции", - отметил Дегтев.

Он добавил, что для заказчиков Москвы разработан и порядок привлечения экспертов и экспертных организаций.

Утвержденные методические рекомендации размещены в Информационной системе города Москвы (ЕАИСТ), а также на сайте "Консультант плюс".