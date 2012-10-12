"Московские новости": мобильный экскурсовод расскажет о столице

Фото: ИТАР-ТАСС

В AppStore появилось приложение "Аудиогид", с помощью которого можно совершить путешествие по столице. Оно представляет собой модифицированный плеер с возможностью паузы, перемотки и выбора треков. В полной платной версии приложения – 25 историй о разных местах Москвы, в бесплатной – три.

Приложение содержит закладки "Карта" и "Альбом". В последней хранятся фотографии Москвы.

"Аудиогид" оптимизирован под iPhone, но будет работать и на iPad.

Программа устроена по принципу музейного гида – начинается экскурсия из определенного места, при этом сопровождается увлекательными историями о Москве, пишет газета "Московские новости".

Экскурсия стартует у памятника Маяковскому. Разработчики постарались подобрать малоизвестные интересные факты, связанные с центром города. Мобильный экскурсовод расскажет о сеансе черной магии Воланда в театре "Варьете", об архитектурных курьезах Москвы, о том, почему Хрущев хотел снести памятник Юрию Долгорукову, и многом другом.

