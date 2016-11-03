Оленерогая орхидея расцвела в "Аптекарском огороде"

Редкий видовой Фаленопсис оленерогий или Оленерогая орхидея (Phalaenopsis cornu-cervi) расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители могут посмотреть на него в стеклянной витрине с Дракулами в тропической оранжерее, сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".

На одном соцветии цветка образуется от семи до 12 эффектных и стойких цветков диаметром около 5 сантиметров. Оттеночная гамма – желто-зеленый с красно-коричневыми волосками. Растение произрастает в Лаосе, Мьянме, Индии, Вьетнаме, Таиланде, на Филиппинах, Борнео и Суматре на высоте от 200 до 1000 метров.

В роду фаленопсисов представлено более 60 видов. Это одни из самых популярных орхидей в мире с огромным количеством гибридов. Подробнее о цветке можно узнать на экскурсиях, которые регулярно проходят в "Аптекарском огороде".

С 1 ноября в "Аптекарском огороде" представлены две очень редких орхидеи – Россиоглоссум большой или Орхидея-клоун (Rossioglossum grande) и гибридная Ангрекум Лемфорд "Белая красавица" или Орхидея-комета (Angraecum Lemforde 'White Beauty').

Увидеть растения можно в одной из стеклянных витрин с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее и получить детальную информацию на экскурсиях "Краски осени" в выходные дни.