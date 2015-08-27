По ложному курсу: почему москвичи активно скупают бытовую технику

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На фоне очередного колебания курса рубля россияне вновь ринулись в магазины за бытовой техникой, ожидая скорого роста цен. О том, что будет с ценами на товары и услуги в России в интервью m24.ru рассказал директор компании "Алианта Групп" Агван Микаелян. По его словам, такой всплеск потребления связан с желанием граждан сохранить свои сбережения.

"Это попытка сохранить свои сбережения. Вот и все. Попытка очень сомнительная. С другой стороны, у нас существует достаточно серьезная "недопотребленность". Поэтому люди хотят, чтобы у них были и телевизоры и холодильники. Все понимают, что лучше купить сегодня, потому что завтра оно подорожает. Мы же не каждый день покупаем холодильники. А глупости, когда покупали по восемь телевизоров, сейчас уже мало кто будет повторять. Те, кто отложили свои деньги на лучшие времена, решили совершить покупки сейчас", – рассказал Микаелян.

Как отметил эксперт, цены будут продолжать расти вслед за курсом доллара и евро, на который, в свою очередь, оказывает влияние ситуация на нефтяном рынке.

"Прежде всего, я призываю, наконец-то, дать себе отчет в том, что чудес не бывает. Мы пользуемся приблизительно 60 процентами товаров и услуг, которые имеют иностранное происхождение. Это очевидный факт. Пока доллар и евро, за которые мы покупаем товары и услуги, будут дорожать, жизнь у нас тоже будет дорожать. И каждый раз не надо этому удивляться.

Это говорит о том, что если курс, который в течение двух месяцев держался на уровне 60/70 за доллар/евро, вырос на 15–20 процентов, то и все товары иностранного производства неизбежно подорожают на те же цифры. Ключевой фактор – это нефть. Если она поднимется на уровень 50–55 долларов за баррель, то мы вернемся к тем целевым значениям, которые я уже озвучил", – сообщил Микаелян.

По его мнению, рост цен не минует и товары отечественных производителей, которые постараются увеличить свою долю на рынке.

"Было бы очень странно, если бы отечественные товары не подорожали. Они, конечно, окажутся наиболее конкурентоспособными, спрос на них увеличится. Но любое увеличение спроса за собой тянет необходимость или захвата рынка с помощью маленькой маржи и маленькой прибыли, или же увеличение маржи прибыли.

Россияне начали скупать электронику и бытовую технику

Если промышленникам будет дан четкий сигнал, что ситуация, которая сейчас складывается на рынке – надолго, можно будет делать какие-то внутренние долгосрочные прогнозы. Если будет сказано, что всегда будет так, всегда будет такой ГЭП (разрыв цены, который идет по тем или иным причинам), низкий рубль и так далее, можно было бы подумать о том, что бы наши промышленники начали придерживаться немного другой стратегии.

В том смысле, что они могли бы, например, цены не поднимать, а захватывать рынок. Но если над нами постоянно висит возможность возвращения к той старой жизни, то, мне кажется, нормальный бизнесмен будет вести себя совершенно ответственно, если будет понимать, что сегодня у него этот заработок есть, а завтра его может не быть. Потому что свою конкурентоспособность, технологическое совершенствование довести до идеала в течение одного года – нереально. Это смешно", – заявил Микаелян.

При этом Микаелян допустил возможность снижения цен в дальнейшем, но это будет возможно только в ситуациии когда на рынке появится переизбыток предложения.

"Переизбыток предложения – это дополнительное производство или дополнительные поставки. Где это происходит? Если в экономике деньги изъяли, чтобы инфляцию не разгонять, как можно развиваться за счет прибыли, которая составляет несколько процентов? Ни одна страна земного шара никогда за счет прибыли не развивалась. Требуется громкое слово – инвестиции или можно хотя бы прозаичное – кредиты. Экономика сейчас обескровлена. Она чудовищно "недомонетизирована". В экономике глобально не хватает денег, потому что мы боремся с какой-то инфляцией. Мы боремся методом "убить экономику – лишь бы не было инфляции". Не будет экономики – не будет инфляции. Я абсолютно не понимаю этот подход", – добавил Микаелян.

Тем не менее, он призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что в стране просто не получилось создать общество потребления.

"Мы просто перейдем в режим рационального потребления. А не опережающего. Мы много лет жили в режиме опережающего потребления. Как и весь мир. Пытались сделать из себя общество потребления. Надо эту модель поменять и жить по средствам. Это абсолютно нормально. Не надо переедать, не надо перепивать. Жизнь оказалась мудрее нас", – сказал глава "ФинЭкспертизы".

Отметим, что доллар на Московской бирже падает сегодня к отметке 67 рублей, за евро дают меньше 76. Таким образом, иностранная валюта теряет по два пункта.

На ситуацию влияет стоимость нефти – неожиданное сокращение запасов нефти в США стало поводом к оживлению на рынке энергоносителей, фьючерсы на Brent торгуются выше 44 долларов за баррель.

По словам экономического обозревателя канала "Москва 24" Дениса Елаховского, нефтяной кризис может продлится несколько месяцев и возможно, что курсы валют могут вернуться к показателям декабря прошлого года.