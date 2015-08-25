Россиянам стоит временно отказаться от валютных операций – эксперт

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В нынешних экономических условиях гражданам, которые не занимаются профессионально игрой на бирже, лучше избегать валютных операций. Так считает управляющий партнер группы "ФинЭкспертиза" Нина Козлова.

По ее словам, нет универсального ответа, как действовать в сложившейся экономической ситуации, ведь на каждого человека и на каждую отдельно взятую семью кризис влияет по-своему.

"Безусловно, кому-то может показаться, что сейчас удачное время для валютных операций, но я бы не советовала заниматься этим людям, которые далеки от профессиональной игры на бирже: очень высоки риски потерять все", – пояснила m24.ru Козлова.

Она подчеркнула, что кризисную ситуацию вполне можно использовать для приобретения бизнеса или инвестирования "в себя" – заниматься повышением квалификации или своим здоровьем. "Главное – мыслить продуктивно. Кризис – это, в первую очередь, возможность для развития, время для поиска и самореализации", – добавила эксперт.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что сбережения сейчас имеет смысл хранить в твердых валютах (покупательная способность и обменный курс которых остаются стабильными – m24.ru). В первую очередь следует инвестировать в долларовые активы.

"10 – 20 процентов можно держать и в евро, но здесь есть некоторые нюансы из-за ожидаемого роста ставки ФРС (Федеральная резервная система – m24.ru) и ослабления монетарной политики Европейского центрального банка. Обратить внимание стоит и на швейцарские франки – эту валюту, как и золото, инвесторы используют в качестве "тихой гавани", – рассказал m24.ru Осадчий.

По его словам, золото – хороший актив для инвестиций, хотя в золото целесообразно вкладывать не более 5 процентов сбережений. Эксперт считает, что экономическая ситуация становится все более тревожной – нынешняя турбулентность может породить новый кризис.

"Если нефть выйдет на уровень 30 долларов за баррель, то рубль в этом случае может упасть до уровня 100 рублей за один доллар США. В целом экономическая обстановка, конечно, не радует, возможно, мы сейчас находимся на грани нового кризиса, еще более сильного, чем в декабре 2014 года", – отметил собеседник.

"Москва в цифрах": Сбережения и расходы

Напомним, столичные власти не планируют урезать льготы или субсидии для граждан в связи с экономической ситуацией.

"Все льготы и субсидии сохранятся и ни в коем случае не будут урезаны", – сказал m24.ru руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян.

В понедельник, 25 августа, во время торгов на Московской бирже курс доллара впервые с января превысил 71 рубль, евро взлетел выше 81 рубля. Экономисты объясняют скачок валют резким падением цены на нефть. В понедельник утром на торгах сырье марки Brent опустилось ниже 44 долларов за баррель.

В то же время в среду официальный курс доллара упал на 8 копеек, евро – на 43 копейки. Американская валюта снизилась с 70,74 до 69,94 рубля, европейская – с 81,15 до 80,72 рубля.

По мнению экспертов, падение рубля неминуемо отразится на потребительском рынке и приведет к подорожанию ряда товаров, прежде всего импортных. В их числе могут оказаться одежда, бытовая техника и автомобили.