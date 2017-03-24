Медведев рассказал о продолжении курса на разумное импортозамещение

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Дмитрий Медведев подчеркнул, что курс на разумное импортозамещение в России будет продолжен. Об этом сообщает "Газета.ру".

Выступая на итоговом заседании коллегии Минпромторга, премьер-министр рассказал, что в рамках этого курса составлены и утверждены 22 отраслевых плана. Кроме того, разработана система субсидий и других инструментов регулирования экономики, к которым относятся в том числе программы Фонда развития промышленности.

При этом, по мнению Медведева, импортозамещение не должно быть самоцелью. Если по одним позициям можно в сжатые сроки организовать выпуск аналогов, то по другим, например, в области обороны, России важно добиться долгосрочного технологического суверенитета.

Продовольственное импортозамещение уже положительно повлияло на внутреннею экономику России. Эмбарго на ввоз фруктов, овощей, молочной продукции, мыса и рыбы из некоторых стран ввели еще в 2014 году в ответ на санкции. Чуть позже запрет на ввоз некоторых товаров частично отменили, однако указ об эмбарго продолжит действовать и в течение 2017 года.

Всего за два с половиной года российские предприниматели заработали четыре миллиарда долларов на производстве отечественных сыров, колбас и других продуктов.

