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Экология

30 июля 2014, 15:47

В Подмосковье зафиксировали три лесных пожара

экология МЧС пожары лесные пожары Подмосковье Тверская область торф

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье 30 июля зафиксировано два лесных пожара и один почвенно-торфяной, сообщает Агентство "Москва". Один из пожаров был замечен в 10.00 около Волоколамска, в месте массового отдыха местных жителей. Его уже потушили.

В настоящее время экологическая обстановка в северных районах Подмосковья нормальная, отметили в комитете лесного хозяйства региона.

Лес горит и в Тверской области на заброшенных разработках торфа, cообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС. Для тушения пожаров в регионе используют четыре вертолета Ка-32, один Ми-8 и самолет Бе-200. Всего на лес, охваченный огнем, вылили 215 тонн воды. Это позволило сбить верховой пожар, и не допустить его переход на населенный пункт Старое Мелково. Дым от этого пожара доходил до Зеленограда, но уже ушел из Подмосковья.

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Пожар в Конаковском районе начался еще в понедельник вечером: горело 0,7 га леса на территории Октябрьского участкового лесничества. Во вторник из-за порывистого ветра низовой лесной пожар перешел в верховой. Это создало угрозу населенного пункта Старое Мелково, в котором 65 домов с населением 259 человек. Пожар начался на заброшенных торфоразработках. Его удалось локализовать на площади 3 га.

В среду утром в Тверской области дополнительно провели воздушную разведку и решили направить туда один самолет Бе-200 и три вертолета. Тушить пожары помогают Ногинский и Тульский спасательные центры. В работе участвуют 201 человек, в том числе 168 человек из МЧС, а также 54 единицы техники.

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