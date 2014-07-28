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Экология

28 июля 2014, 15:36

На Чистых прудах открылась выставка о природе столицы

экология природа Чистые пруды департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы парки и пешеходные зоны окружающая среда

Фото: ИТАР-ТАСС

В пешеходной зоне Чистопрудного бульвара открылась экспозиция "Все краски зеленого города", сообщает пресс-служба департамента природопользования и окружающей среды.

Экспозиция расскажет москвичам о природе столицы и о том, какой вклад в ее сохранение может внести каждый житель города. На ней представлены лучшие рисунки школьников и воспитанников детских садов, которые принимали участие в ежегодном конкурсе творческих работ экологической тематики.

В коротких комментариях к рисункам приводится ключевая информация о флоре и фауне Москвы, с описанием внешнего вида, а также ареала животных и растений. Главной темой экспозиции является призыв к москвичам относиться бережно к природе города.

Кроме того, выставка мотивирует реже использовать автомобиль для снижения вредных выбросов в атмосфере, а также проявлять сознательность и активность для охраны природы.

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