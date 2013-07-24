На Чистых Прудах появились стенды с экологической информацией о Москве

В пешеходной зоне Чистопрудного бульвара в среду открылись стенды с экологической информацией о Москве. К открытию стендов подготовлена фотовыставка "Заповедные территории Москвы", рассказывающая об особо охраняемых природных территорий города.

Следующую экспозицию планируется посвятить результатам конкурса детского рисунка на экологическую тематику. В этом году на Чистопрудном бульваре планируется разместить три сменных экспозиции.

В церемонии открытия десяти двусторонних информационных стендов с подсветкой принял участие и.о. руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Размещение общедоступной информации на улицах города Москвы является одним из эффективных каналов распространения экологической информации, привлекающей внимание людей разных возрастов к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования", - говорится в сообщении департамента.