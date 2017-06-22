"Тропу здоровья" и зоны для пикника обустроят в парке "Косинский"

Фото: документы "Мосприроды"

"Тропа здоровья", обустроенная тренажерами, появится в природно-историческом парке "Косинский". Территорию комплексно благоустроят и реорганизуют в этом и следующем году. Об этом говорится в документах ГПБУ "Мосприрода".

На берегу озера обустроят длинный прогулочный маршрут. Также в парке появится отдельная "тропа здоровья", вдоль которой поставят тренажеры на физкультурных площадках. Между озерами сделают мосты, а на территории всего парка – места для тихого отдыха. Все элементы благоустройства заменят, в том числе места для переодевания, спортивные и детские площадки, скамейки и урны. На территории обустроят биотуалеты, спасательный и медицинский пункты. Зону для пикника перенесут с западного берега на северный.

Фотогалерея 1 из 15



Помимо этого, весь северный берег разделят на несколько частей: для ловли рыбы, загара, тихого отдыха и кормления уток. Новое покрытие положат на 7,3 тысячи квадратных метров, газон – на 3,6 тысячи. На газонах сделают цветочные композиции. В парке посадят более 140 новых деревьев и более 1200 кустарников. Вся территория будет приспособлена для маломобильных граждан.





Первый этап благоустройства пройдет до конца текущего года, второй – до конца ноября 2018 года.

В Царицыно появился маршрут для оздоровительной ходьбы – терренкур Его особенностью станут перепады высот в пределах 15–20 градусов. Пеший маршрут позволит москвичам не только насладиться природой, но и улучшить работу систем кровообращения и дыхания, сердца и нервной системы, а также привести себя в хорошую физическую форму, избавившись от лишнего веса. Помимо этого, тропа здоровья есть в парке "Сокольники". В этом году в столице пройдет благоустройство десятков дворов и территорий образовательных учреждений. На севере столицы появятся три новых небольших парка. Будут обустроены площадки для выгула собак. Обновят газоны, установят лавочки, заменят контейнерные площадки для сбора мусора. Вместе с тем, в 2017 году пройдет обустройство новых велодорожек на Кремлевской набережной, Моховой улице, Большой Якиманке, Новом Арбате, Петровке, части Таганской улицы и на Садовом кольце от Арбата до Долгоруковской улицы. Работы по программе "Моя улица" уже начались на Пречистенке, Волхонке, а также на Котельнической, Гончарной и Пречистенской набережных.