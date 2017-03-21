Вылов рыбы в Подмосковье ограничат с 22 марта

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Вылов рыбы ограничат в рыбохозяйственных водоемах Подмосковья на время весеннего нереста, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С 22 марта по 1 июня 2017 года ограничения будут действовать в охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС, а с 1 апреля по 10 июня – на остальных водоемах.

В это время ловить рыбу можно будет только вне нерестовых участков, используя поплавочные или донные удочки. На одного рыболова должно быть не более двух крючков.

В период нереста также нельзя ездить на всех видах маломерных судов по рекам, озерам, водохранилищам и протокам рыбохозяйственного назначения.