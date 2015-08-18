Город хочет легализовать частные питомники экзотических животных и зооуголки

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Московские власти в ноябре-декабре этого года внесут в Мосгордуму законопроект "О животном мире". Об этом в интервью m24.ru рассказал глава департамента природопользования Антон Кульбачевский. В нем будут разработаны правила содержания экзотических животных и рептилий в квартирах, частных питомниках и зооуголках.

"Сейчас содержание диких животных в квартирах не регулируется и не регламентируется. Нужны четкие правила, - пояснил Кульбачевский. - Мы разрабатываем систему выдачи разрешений на содержание экзотических животных. Хозяин должен будет доказать, что он может создать надлежащие условия содержания".

По словам собеседника m24.ru, можно будет получить разрешение даже на львов и других крупных животных. "Почему бы и нет, если дом у владельца от 300 квадратных метров, сделан хороший вольер, заключен договор с ветеринарной клиникой. Это лучше, чем бедных животных мучить в клетушках, ведь в Африку назад их уже никто не повезет", - подчеркнул Кульбачевский.

Он отметил, что в московском регионе есть полулегальные питомники с дикими кошками. Когда законопроект "О животном мире" будет принят, они смогут работать легально. "Это тоже бизнес, но не лицензированный, они не платят налоги. Мы же должны создать такие правила игры, чтобы полностью рынок регулировать. Если человек хочет заниматься этим бизнесом, он должен зарегистрироваться как предприниматель, платить налоги и содержать животных в хороших условиях", - заявил чиновник.

Он рассказал, что сейчас вне закона даже зоологические уголки с экзотическими рептилиями в детских садах и школах. Они сейчас есть, но Роспотребнадзор их закрывает во время проверок.

Кульбачевский добавил, что власти также разработают наказание для тех, кто держит диких животных без разрешения. При этом город не будет выдавать разрешений на содержание животных, занесенных в Красную книгу, а также охраняемых международной конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения СИТЕС. "В федеральном законодательстве есть даже уголовное наказание за изъятие редких животных из живой природы", - сказал он.



Напомним, свои предложения по разработке законопроекта "О животном мире" также готовит Мосгордума. Депутаты, в частности, предлагают создать правила содержания диких животных в ресторанах и кафе.

В июне этого года столичная полиция обнаружила двух молодых леопардов в жилом доме на Шелепихинской набережной. Одно животное сидело на подоконнике, а второе спрыгнуло с третьего этажа и бегало во дворе. Леопардов поймали и передали специалистам. Однако уголовное дело возбуждать не стали. Генетическая экспертиза показала, что леопарды - гибриды и не относятся к подвидам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами России.

А в конце июля дикий кот - сервал - сбежал от своей хозяйки в парке Березовая роща. Через полтора часа поисков животное было найдено. Кот проголодался и сам вышел к людям. Животное, по всей видимости, вернули хозяйке.

В конце января 2015 года на рынке "Садовод" оперативники изъяли шкуры и мясо амурского тигра и дальневосточного леопарда. В ресторанах на территории рынка сыщики обнаружили две невыделанные шкуры животных, а также их головы и 50 килограммов мяса. Также оперативники задержали подозреваемого гражданина Вьетнама.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу".

По оперативным данным, один килограмм мяса таких животных на черном рынке стоит порядка 100 тысяч рублей, голова и бедра — 250 тысяч, шкура — от 700 тысяч. Они используются для приготовления экзотических блюд в ресторанах восточной кухни, а также для изготовления препаратов восточной народной медицины.