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Экология

2 февраля, 17:20

Мосэкомониторинг зафиксировал повышенное содержание примесей в воздухе 1 февраля

экология Мосэкомониторинг пробы загрязнения воздуха

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мосэкомониторинг исследовал столичный воздух на расширенный перечень загрязняющих веществ. Так, 1 февраля специалистами была зафиксирована высокая концентрация неметановых углеводородов, однако сегодня примесей в воздухе стало меньше, сообщает пресс-служба ведомства.

Неметановые углеводороды включают в себя широкий спектр органических веществ. При этом окончательные результаты анализа станут известны 3 февраля.

В ночь с первого на второе февраля пробы воздуха отбирали в Северо-Восточном округе: на улице Бочкова, дом 5, улице Годовикова, дом 7 и на Звездном бульваре, дом 32 строение 7. В Юго-Западном округе замеры проводились в районе дома 111 по Ленинскому проспекту. По информации МЧС, больше всего жалоб поступило от жителей Юго-Западного округа.

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После проведения лабораторных исследований специалисты пришли к выводу, что качество воздуха отвечало требованиям нормативов. Помимо этого, в течение сегодняшнего дня произведут отбор проб воздуха на всех 50 маршрутных постах.

По рабочей версии МЧС, неприятный запах исходит из московских коллекторов.

Напомним, вечером 1 февраля москвичи начали жаловаться на сильный запах бензина и газа, который чувствовался в некоторых районах города. Во всех округах были созданы оперативные группы для мониторинга состояния воздуха, проверки пока не закончились.

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Сюжет: Экология столицы

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