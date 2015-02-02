На реке Котловка появилась белая пена

"Вечер": На реке Котловка обнаружили белую пену

На юге Москвы на поверхности реки Котловка появилось белое вещество неизвестного происхождения. Еще несколько дней назад там плавали утки, а теперь птицы исчезли, передает телеканал "Москва 24".

В МЧС ситуацию пока не комментируют. По словам экологов, пена могла попасть в водоем при тушении пожара в библиотеке Института научной информации по общественным наукам, потому что пена издает запах гари.

"Пену снесло сюда течением, так как здесь стоит преграда, пена скопилась в одном месте. Здесь проточная вода, поэтому как только пена сойдет на нет, утки вернутся", - отметил эколог Александр Кукса.

Чтобы пена не застревала в фильтрах, на реке с самого утра работают сотрудники Мосводостока. Полностью очистить реку рабочие не смогут, потому что сначала надо определить место, откуда идет пена.

Напомним, прошлым летом в реке Мещерихе Дмитровского района Подмосковья произошла экологическая катастрофа из-за промышленного сброса сточных вод. В связи с этим в реке произошла массовая гибель рыбы.