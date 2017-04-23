Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля 2017, 16:08

Культура

Ученые нашли связь между генами и любимой пищей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Испанские генетики обнаружили связь мутаций в генах с пищевыми предпочтениями, сообщает РИА Новости.

Ученые изучили диеты и наборы мелких мутаций в ДНК примерно 800 мужчин и женщин европейского происхождения, живущих в Испании. Специалисты узнали, какую пищу они ели в последние дни. Кроме того, испытуемые должны были поставить оценки каждому блюду.

Как выяснилось, гены действительно управляют пищевыми предпочтениями людей. Одни оказались связаны с количеством поедаемых овощей и клетчатки, а другие – с отношением к соленым продуктам.

Некоторые гены имели связь с определенными видами продуктов. К примеру, ген OXTR, связанный с реакцией организма на гормон счастья, управлял любовью или нелюбовью к шоколаду. А гены SLC6A2, SLC6A5 определяли отношение к растительному маслу и сахару.

Многие из этих вариантов генов были связаны с повышенной вероятностью развития ожирения. Перечни таких генов позволят помочь людям бороться с лишним весом или избегать его появления.

Ученые собираются проверить, есть ли такие закономерности среди представителей других рас и этнических групп. Кроме того, они планируют найти другие варианты генов, связанных с пищевыми предпочтениями.

еда

Главное

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика