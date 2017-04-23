Ученые нашли связь между генами и любимой пищей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Испанские генетики обнаружили связь мутаций в генах с пищевыми предпочтениями, сообщает РИА Новости.

Ученые изучили диеты и наборы мелких мутаций в ДНК примерно 800 мужчин и женщин европейского происхождения, живущих в Испании. Специалисты узнали, какую пищу они ели в последние дни. Кроме того, испытуемые должны были поставить оценки каждому блюду.

Как выяснилось, гены действительно управляют пищевыми предпочтениями людей. Одни оказались связаны с количеством поедаемых овощей и клетчатки, а другие – с отношением к соленым продуктам.

Некоторые гены имели связь с определенными видами продуктов. К примеру, ген OXTR, связанный с реакцией организма на гормон счастья, управлял любовью или нелюбовью к шоколаду. А гены SLC6A2, SLC6A5 определяли отношение к растительному маслу и сахару.

Многие из этих вариантов генов были связаны с повышенной вероятностью развития ожирения. Перечни таких генов позволят помочь людям бороться с лишним весом или избегать его появления.

Ученые собираются проверить, есть ли такие закономерности среди представителей других рас и этнических групп. Кроме того, они планируют найти другие варианты генов, связанных с пищевыми предпочтениями.