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Культура

20 января 2015, 16:37

На фестивале "Триумф джаза" выступят Игорь Бутман и Теренс Блэнчард

джаз концерты музыканты фестивали и праздники Триумф Джаза

Теренс Блэнчард. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Москва 21 и 22 февраля принимает международный фестиваль "Триумф джаза". Слушатели смогут посетить концерты музыкантов из разных стран.

21 февраля в Светлановском зале Московского международного дома музыки выступят американцы Теренс Бланшар (труба) и группа E-Collective, а также эстонка София Рубина-Хантер и группа Horsepower. На сцену поднимутся и музыканты Евгений Лебедев и Антон Ревнюк со своим проектом.

В тот же день в клубе Игоря Бутмана на Таганке – группа YellowJackets из США.

22 февраля YellowJackets еще раз порадуют московскую публику: на этот раз они выступят в Светлановском зале ММДМ. Компанию музыкантам составят Лиза Генри и трио Олега Бутмана, а также Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

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В клубе Бутмана на Таганке во второй фестивальный день сыграют Теренс Бланшар и E-Collective. Подробности - на странице фестиваля.

"Триумф" пройдет в Москве в пятнадцатый раз. В рамках фестиваля в столице ранее выступали Элвис Джонс, Джо Ловано, Дэйв Холланд.

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