На перроне Киевского вокзала выступит джазовый оркестр

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21 сентября на перроне Киевского вокзала выступит духовой джазовый оркестр. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Музыка на вокзалах", подготовленного филиалом дирекцией железнодорожных вокзалов, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу РЖД.

"21 сентября на перроне Киевского вокзала Москвы состоится выступление духового джазового оркестра", – отмечается в сообщении. С 12.30 до 14.30 музыканты исполнят более 20 композиций.

Концерты духовой музыки на вокзалах столицы будут проходить на регулярной основе в рамках проекта "Музыка на вокзалах", который реализуется с начала года.

Напомним, в первый день лета дирекция железнодорожных вокзалов организовала на Павелецком вокзале выступление барабанщиков. Перфоманс состоялся в рамках проекта "Музыка на вокзалах". Целый день на перроне звучали ритмы бразильского карнавала.