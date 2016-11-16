Крик и шепот: в Третьяковке расскажут о великих джазовых вокалистах

Не только Элла Фицджеральд и Фрэнк Синатра

Дата: 17 ноября в 19:00

Место: Государственная Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, 10)

Элла Фицджеральд в юности. Фото: facebook.com/mikhail.mitropolski

Ради чего идти: холодный зимний вечер посреди рабочей недели – чем не повод послушать джаз? Тем более, что прослушивание ласкающих импровизаций будет сопровождаться лекцией знатока джаза, радио- и телеведущего Михаила Митропольского. Он расскажет о великих вокалистах прошлого – Бесси Смит, Саре Воэн, Аните О'Дэй, Бинге Кросби, Нэте Кинге Коуле, Рэе Чарльзе, а также о знаменитых ансамблях.

Что еще: на лекции покажут фрагменты фильмов о музыкантах, а еще выступят музыканты – вокалистка Карины Кожевниковой и трио Льва Кушнира.

Цена: 400 рублей.

