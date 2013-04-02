Джаз и Родина: как "черная музыка" приживалась в снегах

Ровно 101 год назад, 2 апреля 1912 года, в печати впервые было употреблено слово Jazz. Оно появилось на страницах газеты Los Angeles Times. Любопытно, что термин был использован отнюдь не в музыкальном контексте. Это было интервью с игроком бейсбольной команды "Лос-Анджелесские Ангелы" Бэном Хендерсоном, который рассказывал об изобретенной им крученой подаче. "Я ее называю джазовый мяч (Jazz ball), потому что <после броска> он начинает вилять так, что ничего нельзя с ним поделать", - поделился Бэн с корреспондентом газеты. И хотя речь шла о бейсболе, совершенно ясно, что именно джазовый саксофон, чей звук как бы мечется из стороны в сторону, вдохновил игрока использовать такое название для своего финта.

Происхождении слова "джаз" до сих пор не совсем ясно. По одной из версий так звучал подбадривающий окрик у негров-рабов. По другой - в переводе с креольского языка это слово означает суету.

Так или иначе именно "джазом" назвали зародившееся в конце позапрошлого века музыкальное течение, которое соединяло в себе африканские и европейские традиции.

Дело в том, что привезенные рабы не были выходцами из одного рода и обычно даже не понимали друг друга. Необходимость взаимодействия привела к объединению множества культур и, как следствие - к созданию единой культуры (в том числе и музыкальной) афроамериканцев. Процессы смешивания африканской музыкальной культуры и европейской (которая тоже претерпела серьёзные изменения в Америке) происходили, начиная с XVIII века, и в XIX веке привели к возникновению "протоджаза", а затем и джаза в общепринятом понимании, который окончательно сформировался к 1910-м годам.

В Россию новая музыка проникла в 20-е годы XX века. Первый джазовый оркестр был создан в Москве в 1922 году. Его руководителем был поэт, переводчик, танцор и театральный деятель Валентин Парнах. Он получил название "Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд Валентина Парнаха". Первым профессиональным джазовым составом, выступившим в радио-эфире и записавшим пластинку, считается оркестр пианиста и композитора Александра Цфасмана.

Широкую популярность в СССР джаз приобрел в 1930-е годы во многом благодаря ленинградскому ансамблю под руководством певца Леонида Утесова и трубача Якова Скоморовского. Популярная комедия "Веселые ребята" с участием Утесова была посвящена истории джазового музыканта и имела соответствующий саундтрек, написанный Исааком Дунаевским. Утесов и Скоморовский сформировали оригинальный стиль "теа-джаз" (театральный джаз), основанный на смеси музыки с театром, опереттой. Большую роль в нем играли вокальные номера и элемент представления.

Заметный вклад в развитие советского джаза внес Эдди Рознер - композитор, музыкант и руководитель оркестров. Начав свою карьеру в Германии, Польше и других европейских странах, Рознер переехал в СССР и стал одним из пионеров свинга в СССР и зачинателем белорусского джаза. Важную роль в популяризации и освоении стиля свинг сыграли также московские коллективы 30-х и 40-х годов, которыми руководили Александр Цфасман и Александр Варламов.

Отношение советской власти к джазу было неоднозначным: эту музыку официально не запрещали, но была распространена жесткая критика джаза как такового в контексте противодействия западной культуре. В конце 40-х, во время борьбы с космополитизмом, джаз в СССР переживал особо сложный период, когда коллективы, исполняющие "западную" музыку, подвергались гонениям. Всем известен неуклюже зарифмованный стишок той поры "Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст".

На Старом Арбате играет "Патефон Джаз-Бенд", 1990 год. Фото: ИТАР-ТАСС

С началом хрущевской "оттепели" гонения в отношении музыкантов были прекращены, но критика продолжилась. Впрочем она, как правило, имела обратный эффект. Именно неугодность джаза советской власти привлекала к нему продвинутую молодежь. Как рассказал в интервью m24.ru лидер джазового коллектива "Арсенал" Алексей Козлов: "В советское послевоенное время джаз считался идеологически чуждым и поэтому подавлялся. Это вызывало повышенный интерес у тех, кто не очень-то доверял официальной пропаганде. Поэтому число любителей джаза в СССР было достаточным, чтобы заполнять залы на полуофициальных фестивалях и концертах, проводимых комсомольскими организациями".

В 50-е и 60-е гг. в Москве возобновили свою деятельность оркестры Эдди Рознера и Олега Лундстрема, появились новые составы, среди которых выделялись оркестры Иосифа Вайнштейна (Ленинград) и Вадима Людвиковского (Москва), а также Рижский эстрадный оркестр (РЭО). Биг-бэнды воспитали целую плеяду талантливых аранжировщиков и солистов-импровизаторов, чье творчество вывело советский джаз на качественно новый уровень и приблизило к мировым образцам. Среди них Георгий Гаранян, Борис Фрумкин, Алексей Зубов, Виталий Долгов и многие другие.

В 70-х широкую известность получило джазовое трио "Ганелин-Тарасов-Чекасин" (ГТЧ) в составе пианиста Вячеслава Ганелина, барабанщика Владимира Тарасова и саксофониста Владимира Чекасина, просуществовавшее до 1986 года.

"Усадьба. Jazz" в музее-усадьбе Архангельское. Фото: ИТАР-ТАСС

В 70-х и 80-х годах были популярны такие коллективы коллективы, как джазовый квартет из Азербайджана "Гая", Государственный эстрадный оркестр Армении под управлением Константина Орбеляна, грузинские вокально-инструментальные ансамбли "Орэра" и "Джаз-Хорал", ансамбль "Мелодия" под управлением Георгия Гараняна.

Интерес к джазовой культуре немного угас в 90-е годы. Однако, сейчас в Москве ежегодно проводятся заметные фестивали джазовой музыки, такие как "Усадьба Джаз", "Джаз в саду Эрмитаж", а также "Триумф Джаза".

Григорий Медведев