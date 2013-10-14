Власти ЦАО могут усилить меры безопасности на Курбан-байрам

Фото: ИТАР-ТАСС
Власти Центрального административного округа Москвы могут усилить меры безопасности в день празднования одного из главных мусульманских праздников – Курбан-байрама, который пройдет 15 октября.
Как сообщает РИА Новости, усиление патрулей на территории округа связано с беспорядками в районе Бирюлево Западное, где горожане собрались, чтобы потребовать расследования убийства 25-летнего Егора Щербакова. "Народный сход" перерос в беспорядки, урегулировать ситуацию удалось бойцам ОМОН.
Между тем столичный главк полиции сообщает о том, что проход к местам молений будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Всего в обеспечении порядка будут задействованы около четырех тысяч полицейских, дружинников и солдат внутренних войск.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве призывает не поддаваться на провокации и сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах и бесхозных предметах.