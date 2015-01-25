Фильм "Две женщины" Веры Глаголевой вышел в прокат

"Афиша": фильм "Две женщины" расскажет о любовном многоугольнике

На этой неделе в прокат вышел фильм "Две женщины" Веры Глаголевой, экранизация пьесы Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Одну из главных ролей сыграл британский актер Райф Файнс. Съемки длились полтора месяца в настоящей русской глубинке.

Файнс сыграл в картине одну из главных ролей - русского помещика Михаила Александровича Ракитина, которого затянуло в дворянский любовный многоугольник. Во время подготовки к съемкам Файнс по восемь часов в день занимался русским языком и к концу съемок произносил свои реплики почти без акцента.