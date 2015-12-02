Противоречие между разметкой и дорожными знаками в ЦАО путает водителей

Фото: ТАСС/Алексей Бобров
Автомобилисты, оставляющие свои машины на парковках в Таганском районе столицы, выразили свое недовольство дорожными знаками и разметкой у стоянок. По их словам, знаки и разметка противоречат друг другу и вводят водителей в заблуждение, сообщает телеканал "Москва 24".
Такая ситуация возникла, например, в Ковровом переулке. Знак разрешает стоянку с 20 вечера до 8 утра, а разметка запрещает парковку в этом месте в любое время.
Водителей успокоили – обо всех таких случаях необходимо срочно сообщать в ЦОДД. В центре разберутся и устранят противоречия между знаками и разметкой.
Отметим, что по правилам дорожного движения дорожные знаки имеют приоритет над разметкой. Иными словами, водитель должен соблюдать требования дорожных знаков, а не разметки.
Если из-за подобного недоразумения водителю все-таки выписали штраф, его всегда можно обжаловать. Для этого необходимо в течение 10 дней отправить письмо на единый транспортный портал и желательно приложить фотографии того, как был припаркован автомобиль.
Напомним, с 1 ноября в столице разрешили парковаться под запрещающими знаками ночью. Эксперимент проводят в Центральном административном округе между Садовым кольцом и ТТК.
Оставлять автомобиль под знаком 3.28 ("Стоянка запрещена") можно на 14 улицах с 22.00 до 8.00.
