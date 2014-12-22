Перед Новым годом ситуация на дорогах ухудшится - ЦОДД

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На этой неделе в городе может образоваться больше заторов, чем обычно. Количество машин на столичных дорогах увеличится в преддверии новогодних праздников, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

По данным ЦОДД, перед праздниками москвичи, а также жители Московской области и других регионов совершают больше поездок на личном транспорте. Многие жители Подмосковья отправляются в столицу, чтобы купить подарки. Ожидается, что после того, как подготовка к Новому года будет закончена, ситуация на дорогах города улучшится.

"Большую часть дополнительного потока транспортных средств составляют автомобили с государственными регистрационными знаками Московской области, а также других регионов. Прирост трафика, вызванный подготовкой к новогодним праздникам, приводит к дальнейшему ухудшению дорожно-транспортной ситуации по мере приближения праздников", - отметил заявил заместитель руководителя ГКУ "ЦОДД" Александр Поляков.

Кроме того, со среды в Москву придет похолодание, возможны снегопады. В связи с этим ЦОДД предупреждает водителей о необходимости быть внимательными на дорогах. По возможности специалисты рекомендуют воздерживаться от поездок на личном транспорте.

Как ранее сообщало M24.ru, вечером в пятницу, 19 декабря, заторы на московских дорогах достигли 9 баллов. А 17 декабря сервис "Яндекс. Пробки" оценил загруженности дорог в 10 баллов.