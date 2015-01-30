На Липецкой улице планируют организовать левоповоротную полосу

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предложил добавить левоповоротную полосу на Липецкой улице в Южном округе Москвы. Ее организуют за счет сужения остальных полос, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Сужение полос позволяет организовать левоповоротные полосы без уменьшения количества полос по прямому направлению. Примером такого решения можно рассматривать улицу Липецкая, где организация левоповоротной полосы предложена в рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД)", - пояснила собеседница агентства.

Ранее ЦОДД предложил уменьшить ширину выделенной полосы для общественного транспорта и для грузовых машин. "Примером использования данных мер служит Алтуфьевское шоссе, категория которого - магистральная улица общегородского значения второго класса. Сейчас ширина полос на нем составляет 3,25-3,5 метров", - добавила в ЦОДД.

Сейчас участок Липецкой улицы от дома №22 до МКАД разделен на 6 полос. По четырем из них передвигаются автомобили и по двум - общественный транспорт.

Напомним, в 2014 году ЦОДД начал разработку нового проекта организации движения на Садовом кольце. В его рамках планируется увеличить количество полос на мостах и путепроводах на внутренней стороне кольца за счет сокращения их ширины.

Ширину полос на столичных дорогах планируют сократить

При этом общее число полос на протяжении внутренней стороны Садового планируется свести к трем-четырем, чтобы дорога была одинаковой по всему радиусу. На данный момент на некоторых участках Садового восемь полос, на некоторых - три, из-за чего образуются "бутылочные горлышки". К примеру, девять полос в районе Зубовского бульвара переходят в три в районе Крымского моста, после, на участке до станции метро "Октябрьская" полос становится пять.

Ширину полос на московских дорогах ЦОДД планируют уменьшить с 3,5 до 3,25 метра. Организация готовит соответствующие поправки в ГОСТы.

Как ранее сообщил M24.ru глава ЦОДД Вадим Юрьев, сужение полос позволит организовать на дорогах "выделенки" для общественного транспорта и дополнительные парковки.