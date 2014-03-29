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Москва 24

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Город

29 марта 2014, 09:20

ГИБДД просит автомобилистов быть осторожными из-за гололедицы

дороги ГИБДД погода похолодание автомобилисты гололедица

ГИБДД советует водителям воздержаться от поездок на летней резине

Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть придельно внимательными на дорогах из-за гололедицы. Автомобилистам, успевшим поменять резину на летнюю, рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.

Похолодание пришло в Москву вечером 28 марта. Как сообщает телеканал "Москва 24", ночью порывы ветра достигали 15 м/с. На сереве столицы несколько деревьев упало на припаркованные автомобили. Одно из них раздавило "Хендай", другое упало на "Газель" и разбило стекло.

Сегодня в городе воздух прогреется до плюс 5 градусов, сохранится холодный ветер. В воскресенье, 30 марта, будет облачно, возможен дожь или мокрый снег. Ночью ожидается до минус 4.

По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится до 10-12 апреля. Температура воздуха днем в Москве из-за холодного атмосферного фронта понизится до +4... +6 градусов, в Подмосковье – от -1 до +6 градусов, больших осадков не ожидается. Такая метеорологическая картина характерна для климатической нормы конца марта в Средней полосе России

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