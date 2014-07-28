Из-за Ураза-байрама ограничили движение в ЦАО и по Минской улице

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28 июля, в день мусульманского праздника Ураза-байрам, на нескольких улицах в Москве было ограничено движение, передает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Так, с 0.00 нельзя было проехать по улицам Дурова, Большой Татарской, Новокузнецкой, Гиляровского, Мещанской, Щепкина, Выползова, Старому Толмачевскому, Малому Татарскому и Озерковскому переулкам.

С 5.00 был ограничен проезд по Минской улице от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта.

В Москве началось празднование Ураза-Байрама

Ураза-байрам - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста. Это один из 2 главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длится в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда.

В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками.

Ураза-байрам - официально нерабочий день во всех мусульманских регионах России.