Власти забраковали треть отремонтированных дорог

ИТАР-ТАСС

В столице придется повторно отремонтировать 240 тысяч квадратных метров дорог. Проверка показала, что на некоторых из переделанных магистралей придется третий раз укладывать новый асфальт, передает РИА Новости со ссылкой на главу Объединения административно-технических инспекций Дмитрия Семенова.

"Общий объем, подлежащий переделке на повторно проверенных дорогах, составил 240 тысяч квадратных метров, это 27% от общей площади, выполненных на этих объектах. Были применены штрафные санкции на сумму 6 миллионов рублей. Уже переделано из того, что выявлено, 140 тысяч квадратных метров", - пояснил чиновник.

По его словам, завершена переделка по 41 объекту. После этого специалисты снова проинспектируют "проблемные" участки дорог, чтобы убедиться в том, что работа произведена качественно.

Так, в этом году асфальт на 2-й Бауманской и Деловой улицах будут перекладывать уже третий раз.

Столичный градоначальник Сергей Собянин намерен вести жесткую борьбу с недобросовестными подрядчиками. Если они не будут выполнять свои обязательства по договору, то необходимо расторгать с ними контракт и искать новых исполнителей, считает мэр.