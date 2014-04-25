Библиотечный проезд закроют до 2015 года из-за строительства развязки

На севере Москвы до начала следующего года закрывается движение транспорта по Библиотечному проезду, сообщает издание префектуры САО.

Это связано со строительством транспортной развязки на Фестивальной улице входящей в состав Северной рокады. Движение перекроют на участке Библиотечного проезда от улицы Дыбенко до пересечения с МКАД.

Напомним, что на участке от Бусиновской развязки на МКАД до Фестивальной улицы построят 2,6 километра дорог и четыре эстакады суммарной длиной более 1,5 километра. Кроме того, планируется соорудить 15 эстакад и реконструировать Фестивальную, Талдомскую и Путейскую улицы.

Северная рокада должна связать трассы Москва-Петербург и Москва-Ногинск. Она позволит организовать движение с севера на восток Москвы, минуя заезд в центр города.