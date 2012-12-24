До конца года завершится реконструкция четырех вылетных магистралей

Фото: ИТАР-ТАСС

Основные этапы реконструкции четырех вылетных магистралей в столице планируют завершить до конца 2012 года, что на несколько месяцев раньше срока.

Так, на Каширском шоссе от МКАД до Варшавского шоссе уже открыто движение по разворотному тоннелю, сданы подземный пешеходный переход, шумозащитный экран и инженерные коммуникации. В настоящее время готовятся к вводу дороги-дублеры и еще 5 пешеходных переходов.

На участке реконструкции Ярославского шоссе от МКАД до Садового кольца на днях введут в эксплуатацию боковой проезд, заездные карманы на остановках общественного транспорта и два подземных пешеходных перехода, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Кроме того, досрочно завершается реконструкция Ленинградского шоссе от станции метро "Сокол" до МКАД и строительство 1-й очереди развязки на пересечении Ленинградки с Кольцевой автодорогой. В конце декабря на Ленинградском шоссе будут введены боковые и местные проезды, 6 пешеходных переходов и заездные карманы на остановках. Также будет открыто движение по двум эстакадам на пересечении Ленинградки и МКАД.

По информации департамента строительства, заканчиваются и основные строительно-монтажные работы по реконструкции Варшавского шоссе на участке от МКАД до Садового кольца. Ввести объект в эксплуатацию планировалось в феврале 2013 года, но большая часть работ завершена уже сейчас.

Так, до конца декабря будет сдано в эксплуатацию около 14 километров боковых проездов и 17 заездных карманов для общественного транспорта. С 25 декабря для пешеходов станут доступными два подземных пешеходных перехода под Варшавским шоссе – у северного вестибюля станции метро "Анино" и у дома № 141 б.

Напомним, 1 ноября было открыто движение по разворотной эстакаде на Варшавском шоссе в районе МКАД. Теперь автомобилисты, двигающиеся по шоссе из центра в область, могут, не выезжая на МКАД, разворачиваться в противоположную сторону.

В начале 2013 года планируется открыть для движения транспорта тоннель длиной 68 метров на пересечении Варшавского шоссе с улицей Подольских Курсантов. На подземном участке шоссе будет предусмотрено шесть полос движения - по три в каждом направлении.

Напомним, в 2012 году завершилась реконструкция Звенигородского шоссе от Живописной улицы до 3-го Силикатного проезда. Был сдвн основной ход трассы, 5 эстакад, 2 тоннеля, здание конечной станции пассажирского транспорта, инженерные коммуникации и очистные сооружения на Карамышевской набережной.

Кроме того, было открыто движение на транспортной магистрали между Звенигородским шоссе и ММДЦ "Москва-Сити". До конца года также планируется ввести в эксплуатацию путепровод через Малое кольцо МЖД между 2-й Магистральной улицей и Шелепихинским шоссе, а также 4 пешеходных перехода.