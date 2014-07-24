Движение на улице Вавилова ограничили до конца августа

Фото: ИТАР-ТАСС

На улице Вавилова с 14 июля по 28 августа ограничили движение автотранспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В связи со строительными работами закрыт сквозной проезд на участках улиц Кржижановского и Новочеремушкинской. Также на Нахимовском проспекте от Симферопольского бульвара до Севастопольского проспекта движение будет сужено до двух полос в обоих направлениях.

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

В пресс-службе ОАО "Мосгаз" M24.ru сообщили, что работы на этом участке проводятся в связи со строительством нового газопровода высокого давления. "Трасса газопровода общей протяженностью 6600 погонных метров проходит вдоль Нахимовского проспекта (от Варшавского шоссе) с последующим уходом на Новочеремушкинскую улицу и далее – на улицу Карьер к ТЭЦ-20 (ул. Вавилова д.13).

Альтернативная трасса к объекту отсутствует, так как невозможно выполнить требования норм безопасности в части минимально допустимых расстояний от газопровода высокого давления до зданий в условиях сложившейся городской застройки и насыщенности подземного пространства коммуникациями", - отметили в пресс-службе.