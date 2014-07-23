Поляков: "Количество полос на Садовом сведем к трем - четырем"

Фото: Центр организации дорожного движения правительства Москвы

Садовое кольцо ждут серьезные изменения ― количество полос сузят до трех - четырех, на освободившемся месте организуют парковки, а для общественного транспорта на внутренней стороне кольца организуют выделенную полосу. Об этом, а также о том, какие улицы в пределах Бульварного кольца сохранят скоростной режим 60 км в час и зачем Москве создавать новую карту дорог, в интервью M24.ru рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков.

― Александр, как изменится организация движения на Садовом кольце?

― На нашем сайте прошло голосование, большинство жителей поддержало организацию выделенной полосы на внутренней стороне Садового кольца. Сейчас необходимо согласовать маршрут "выделенки" с Федеральной службой охраны, потому что мы планируем вывести ее над тоннелями. С ФСО нужно согласовать сквозной маршрут через спецтрассы ― Тверскую и Новый Арбат. Но если мы организуем выделенные полосы вне тоннелей, нам удастся разместить остановки ближе к станциям метро.

Садовое кольцо сейчас. Фото предоставлено Центром организации дорожного движения

Другой важный момент ― на протяжении Садового кольца количество полос постоянно меняется – девять полос в районе Зубовского бульвара упираются в три в районе Крымского моста, а на участке до станции метро "Октябрьская" - уже пять полос. Таким образом, у Крымского моста образуется "бутылочное горлышко", эту ситуацию надо менять. Мы планируем увеличить количество полос на внутренней стороне на Крымском мосту с трех до четырех, сузив полосы до 3,25 метра. В целом же все внутреннее Садовое кольцо ждут серьезные изменения ― количество полос на всей трассе сведут к трем-четырем. На тех участках, где сейчас пять-семь полос, на освободившемся месте организуем парковку.

― Сообщалось также о снижении скорости на Садовом до 50 км в час.

― Этот вопрос пока на стадии обсуждения. Для решения вопроса о реорганизации Садового кольца будет создаваться отдельная рабочая группа.

Садовое кольцо после реорганизации. Фото предоставлено центром организации дорожного движения

― Вы говорили, что строительная техника не будет ездить по центру города в час пик. Стало ли ее действительно меньше?

― Мы рекомендовали департаменту строительства организовать работу спецтехники так, чтобы большая часть строительных машин не выезжала в город в самые напряженные часы. Это сложный процесс, наши рекомендации не прописаны в правилах, но все равно результат чувствуется. Так, с мая 2014 года в час пик среднесуточное количество спецтехники сократилось на 15 процентов. Таким образом, скорость потока увеличилась.

― На какой стадии находится разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД)?

― Сейчас мы разыгрываем первый этап конкурса, он включает разработку проектов организации движения улиц в пределах Третьего транспортного кольца, на вылетных магистралях и МКАД. Следующий этап ― это улицы от ТТК до МКАД. В Москве до сих пор нет общей полной и подробной схемы движения, которая бы увязывала все улицы. Нет такого документа, который можно посмотреть и понять, как организовано движение в столице. В дальнейшем мы планируем выложить карту для общего пользования на порталах Правительства Москвы. Конечно, она будет представлена в упрощенном варианте, но все схемы движения и развороты будут присутствовать.

― Александр, расскажите о такой больной теме, как снижение скорости внутри Бульварного кольца до 40 км в час? Когда это случится?

Данный вопрос должен пройти еще несколько стадий согласования, но ГИБДД и большинство экспертов уже поддержали идею снижения скорости внутри Бульварного кольца. Вопрос будет решаться до конца этого года в ходе разработки Комплексной схемы организации дорожного движения. Мы также запустили голосование по поводу снижения скорости на Бульварном кольце в приложении "Активный гражданин" и надеемся, что москвичи поддержат эту идею.

― Останутся ли внутри кольца улицы с разрешенной скоростью 60 км в час?

― Скорость 60 км в час мы оставим на тех дорогах, где есть внеуличные переходы – подземные или надземные. Это Кремлевское кольцо – Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Новая площадь, Китайгородский проезд, под вопросом пока улица Варварка, Кремлевская набережная и Боровицкая площадь.

Кроме того, прежний скоростной режим сохранится на улицах, ведущих на вылетные магистрали. Например, Тверская, выходящая на Ленинградский проспект, а также Воздвиженка, ведущая на Новый Арбат. Если смотреть на карту, получатся "лучи", отходящие от Кремлевского кольца. Более детально этот вопрос будем обсуждать в рамках разработки КСОД.

Скорость внутри Бульварного кольца ограничат 40 км/ч



― Вы говорили, что в рамках КСОД планируется также увеличивать поперечные дорожные связи?

― Ответ на этот вопрос состоит из двух частей: во-первых, сейчас на уровне правительства пересматривается Адресно-инвестиционная программа в плане строительства улично-дорожной сети таким образом, чтобы увеличивать связность районов. В основном этого можно добиться за счет строительства путепроводов и мостов.

Второй фактор ― это имущественно-хозяйственные отношения, когда собственники или арендаторы земли закрывают проезды или самовольно организуют платные парковки. Таких нарушений масса, по всем мы работаем. Недавно, после двух лет судебных разбирательств, был открыт Бумажный проезд, перегороженный ФГУП "Пресса". Предприятие организовало там парковку для своих сотрудников.

Город занялся выявлением таких ситуаций, проверкой прав собственности на землю и договоров аренды. В некоторых случаях можно досрочно расторгнуть договор или выкупить земельный участок, если это увеличит связность улиц.

Совсем недавно, благодаря оперативному взаимодействию Центра организации дорожного движения, департамента транспорта и собственника земельного участка, удалось согласовать временную схему движения транспорта по проезду за деловым центром "Москва-Сити". Предполагается, что новая схема будет действовать до начала освоения собственником данного земельного участка. Напомню, 8 июля временно было открыто одностороннее движение по проезду за ММДЦ "Москва-Сити" от Краснопресненской набережной к 1-му Красногвардейскому проезду. Ранее, до согласования с собственником, движение транспорта по нему было ограничено.

Также сейчас планируем открыть движение по Комиссариатскому переулку за счет изменения схемы организации дорожного движения. В настоящий момент ведется согласование с префектурой ЦАО.

Беседовала Марина Курганская