Сергей Собянин открыл движение по транзитной эстакаде на Дмитровке

На Дмитровском шоссе открыта новая эстакада

Сергей Собянин открыл движение по транзитной эстакаде на Дмитровском шоссе длиной 821 метр и шириной 35 метров. Одновременно открывается движение по основному ходу Дмитровского шоссе длиной 387 метров. По словам мэра Москвы, открытие эстакады упростит въезд в столицу, а уменьшение заторов улучшит экологию в районе.

"Реконструкция Дмитровского шоссе - крупнейший проект дорожного строительства в Москве, это важнейший объект для развития северных территорий столичного региона. Я надеюсь, что в ноябре все основные работы по Дмитровскому шоссе будут закончены", - добавил мэр.

Собянин отметил, что Северном районе уже проживает 25 тысяч человек, там построят еще 400 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, на территории района строится технопарк "Физтех-XXI" с административно-деловым центром, учебными корпусами, гостиницами и гаражами. Добавим, что Росавтодор проектирует расширение Дмитровского шоссе и на территории Московской области.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин добавил, что после завершения реконструкции движение по Дмитровскому шоссе от Дмитрова до Москвы будет бессветофорным. "Мы построили тоннель на пересечении Дмитровки с 3-м Нижнелихоборским проездом, и у нас от Дмитрова до въезда в центральную часть Москвы будет бессветофорная трасса с выделенными полосами", - цитирует чиновника Агентство "Москва".

Изменение схемы движения на Дмитровском шоссе

Напомним, на участке Дмитровского шоссе от Долгопрудненской развязки до деревни Грибки (границы города) строятся две эстакады общей длиной 880 метров, обустраиваются боковые проезды длиной 7,62 километра и шумозащитные экраны суммарной протяженностью 4,84 километра.

Уже завершены основные строительно-монтажные работы, уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена разметка, в настоящее время строители монтируют защитные ограждения. Кроме этого, в районе эстакады проходят работы по устройству песчаного слоя дублера по направлению в область и на основном ходу Дмитровского шоссе между строящимися эстакадами. Также там появляются водосточные сети и возводится уличное освещение.

16 июня открылось движение по еще одной эстакаде - на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД. Это левоповоротная эстакада с Дмитровского шоссе при движении из области на внутреннюю сторону МКАД (в направлении Алтуфьевского шоссе).

Фото: stroi.mos.ru/

В планах строителей – возвести двухуровневую развязку на пересечении Дмитровского шоссе с Долгопрудненским, развязку на пересечении 3-го Нижнелихоборского проезда с Дмитровским шоссе и внеуличные пешеходные переходы.

В результате реконструкции на 15% увеличится скорость движения, ликвидируется перегрузка в узлах со светофорами, появятся боковые проезды, выделенные полосы и заездные карманы для остановок общественного транспорта. Также отменится ряд светофорных объектов, что позволит осуществлять движение транспорта без задержек.

Отметим, что до 2015 года в столице планируется реконструировать 12 развязок на пересечениях МКАД с основными магистралями. Помимо этого, в ближайшие пять лет планируется построить 187 киломтеров боковых проездов вдоль кольцевой автодороги.

Сейчас в Москве реконструируют 5 развязок: на пересечениях с Дмитровским, Можайским, Каширским шоссе, а также с Ленинским и Волгоградским проспектами. Уже завершены работы на пересечении МКАД с Ленинградским шоссе и построена развязка на пересечении с улицей Подольских Курсантов.

В Москве в 2014 году откроют 10 развязок

Добавим, что в ближайшее время будут объявлены конкурсы на строительство участков Северо-Западной хорды, брошенных обанкротившимся НПО "Космос". Речь идет о строительстве хорды на участке Большой Академической от улицы Приорова до Дмитровского шоссе. Одновременно объявят конкурс на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля