Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

21 июля 2014, 11:44

Сергей Собянин открыл движение по транзитной эстакаде на Дмитровке

дороги мэр Москвы реконструкция проекты Дмитровское шоссе стройкомплекс Москвы Сергей Собянин

На Дмитровском шоссе открыта новая эстакада

Сергей Собянин открыл движение по транзитной эстакаде на Дмитровском шоссе длиной 821 метр и шириной 35 метров. Одновременно открывается движение по основному ходу Дмитровского шоссе длиной 387 метров. По словам мэра Москвы, открытие эстакады упростит въезд в столицу, а уменьшение заторов улучшит экологию в районе.

"Реконструкция Дмитровского шоссе - крупнейший проект дорожного строительства в Москве, это важнейший объект для развития северных территорий столичного региона. Я надеюсь, что в ноябре все основные работы по Дмитровскому шоссе будут закончены", - добавил мэр.

Собянин отметил, что Северном районе уже проживает 25 тысяч человек, там построят еще 400 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, на территории района строится технопарк "Физтех-XXI" с административно-деловым центром, учебными корпусами, гостиницами и гаражами. Добавим, что Росавтодор проектирует расширение Дмитровского шоссе и на территории Московской области.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин добавил, что после завершения реконструкции движение по Дмитровскому шоссе от Дмитрова до Москвы будет бессветофорным. "Мы построили тоннель на пересечении Дмитровки с 3-м Нижнелихоборским проездом, и у нас от Дмитрова до въезда в центральную часть Москвы будет бессветофорная трасса с выделенными полосами", - цитирует чиновника Агентство "Москва".

Изменение схемы движения на Дмитровском шоссе

Напомним, на участке Дмитровского шоссе от Долгопрудненской развязки до деревни Грибки (границы города) строятся две эстакады общей длиной 880 метров, обустраиваются боковые проезды длиной 7,62 километра и шумозащитные экраны суммарной протяженностью 4,84 километра.

Уже завершены основные строительно-монтажные работы, уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена разметка, в настоящее время строители монтируют защитные ограждения. Кроме этого, в районе эстакады проходят работы по устройству песчаного слоя дублера по направлению в область и на основном ходу Дмитровского шоссе между строящимися эстакадами. Также там появляются водосточные сети и возводится уличное освещение.

16 июня открылось движение по еще одной эстакаде - на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД. Это левоповоротная эстакада с Дмитровского шоссе при движении из области на внутреннюю сторону МКАД (в направлении Алтуфьевского шоссе).

Фото: stroi.mos.ru/

В планах строителей – возвести двухуровневую развязку на пересечении Дмитровского шоссе с Долгопрудненским, развязку на пересечении 3-го Нижнелихоборского проезда с Дмитровским шоссе и внеуличные пешеходные переходы.

Ссылки по теме

В результате реконструкции на 15% увеличится скорость движения, ликвидируется перегрузка в узлах со светофорами, появятся боковые проезды, выделенные полосы и заездные карманы для остановок общественного транспорта. Также отменится ряд светофорных объектов, что позволит осуществлять движение транспорта без задержек.

Отметим, что до 2015 года в столице планируется реконструировать 12 развязок на пересечениях МКАД с основными магистралями. Помимо этого, в ближайшие пять лет планируется построить 187 киломтеров боковых проездов вдоль кольцевой автодороги.

Сейчас в Москве реконструируют 5 развязок: на пересечениях с Дмитровским, Можайским, Каширским шоссе, а также с Ленинским и Волгоградским проспектами. Уже завершены работы на пересечении МКАД с Ленинградским шоссе и построена развязка на пересечении с улицей Подольских Курсантов.

В Москве в 2014 году откроют 10 развязок

Добавим, что в ближайшее время будут объявлены конкурсы на строительство участков Северо-Западной хорды, брошенных обанкротившимся НПО "Космос". Речь идет о строительстве хорды на участке Большой Академической от улицы Приорова до Дмитровского шоссе. Одновременно объявят конкурс на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля

Сайты по теме

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать