Сергей Собянин открыл движение по транзитной эстакаде на Дмитровке

Сергей Собянин открыл движение по транзитной эстакаде на Дмитровском шоссе длиной 821 метр и шириной 35 метров. Одновременно открывается движение по основному ходу Дмитровского шоссе длиной 387 метров. По словам мэра Москвы, открытие эстакады упростит въезд в столицу, а уменьшение заторов улучшит экологию в районе.
"Реконструкция Дмитровского шоссе - крупнейший проект дорожного строительства в Москве, это важнейший объект для развития северных территорий столичного региона. Я надеюсь, что в ноябре все основные работы по Дмитровскому шоссе будут закончены", - добавил мэр.
Собянин отметил, что Северном районе уже проживает 25 тысяч человек, там построят еще 400 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, на территории района строится технопарк "Физтех-XXI" с административно-деловым центром, учебными корпусами, гостиницами и гаражами. Добавим, что Росавтодор проектирует расширение Дмитровского шоссе и на территории Московской области.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин добавил, что после завершения реконструкции движение по Дмитровскому шоссе от Дмитрова до Москвы будет бессветофорным. "Мы построили тоннель на пересечении Дмитровки с 3-м Нижнелихоборским проездом, и у нас от Дмитрова до въезда в центральную часть Москвы будет бессветофорная трасса с выделенными полосами", - цитирует чиновника Агентство "Москва".
Напомним, на участке Дмитровского шоссе от Долгопрудненской развязки до деревни Грибки (границы города) строятся две эстакады общей длиной 880 метров, обустраиваются боковые проезды длиной 7,62 километра и шумозащитные экраны суммарной протяженностью 4,84 километра.
Уже завершены основные строительно-монтажные работы, уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена разметка, в настоящее время строители монтируют защитные ограждения. Кроме этого, в районе эстакады проходят работы по устройству песчаного слоя дублера по направлению в область и на основном ходу Дмитровского шоссе между строящимися эстакадами. Также там появляются водосточные сети и возводится уличное освещение.
16 июня открылось движение по еще одной эстакаде - на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД. Это левоповоротная эстакада с Дмитровского шоссе при движении из области на внутреннюю сторону МКАД (в направлении Алтуфьевского шоссе).
Фото: stroi.mos.ru/
В планах строителей – возвести двухуровневую развязку на пересечении Дмитровского шоссе с Долгопрудненским, развязку на пересечении 3-го Нижнелихоборского проезда с Дмитровским шоссе и внеуличные пешеходные переходы.
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В результате реконструкции на 15% увеличится скорость движения, ликвидируется перегрузка в узлах со светофорами, появятся боковые проезды, выделенные полосы и заездные карманы для остановок общественного транспорта. Также отменится ряд светофорных объектов, что позволит осуществлять движение транспорта без задержек.
Отметим, что до 2015 года в столице планируется реконструировать 12 развязок на пересечениях МКАД с основными магистралями. Помимо этого, в ближайшие пять лет планируется построить 187 киломтеров боковых проездов вдоль кольцевой автодороги.
Сейчас в Москве реконструируют 5 развязок: на пересечениях с Дмитровским, Можайским, Каширским шоссе, а также с Ленинским и Волгоградским проспектами. Уже завершены работы на пересечении МКАД с Ленинградским шоссе и построена развязка на пересечении с улицей Подольских Курсантов.
Добавим, что в ближайшее время будут объявлены конкурсы на строительство участков Северо-Западной хорды, брошенных обанкротившимся НПО "Космос". Речь идет о строительстве хорды на участке Большой Академической от улицы Приорова до Дмитровского шоссе. Одновременно объявят конкурс на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля
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