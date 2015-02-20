Движение на 2-м Электрозаводском переулке станет односторонним

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На 2-м Электрозаводском переулке изменится схема движения, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, с 15 марта движение от Преображенской набережной в сторону Электрозаводской улицы станет односторонним. Это позволит увеличить пропускную способность улицы, а также организовать дополнительные парковочные места. Часто ширина проезжей части не позволяет организовать достаточное количество парковочных мест при двустороннем движении.

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Напомним, 26 января сразу на трех улицах в районе Хамовники введено одностороннее движение. Речь идет о Нащокинском, Барыковском и Сеченовском переулках. Как сообщает Центр организации дорожного движения, в одну сторону теперь водители едут по Нащокинскому переулку от Гагаринского переулка Сивцева Вражка.

Такая же схема в Барыковском переулке от Остоженки до Пречистенки и Сеченовском – от Пречистенки до Остоженки.

Какие улицы станут односторонними с декабря

Добавим, что одностороннее движение вводится только на участках улиц Москвы с высокой связностью улично-дорожной сети. Ранее сообщалось, что ЦОДД изменит схему движения на 18 улицах в пределах Садового кольца в 2015 году.

Односторонними могут стать Языковский, Пуговишникий, Сивяков, Лаврский переулки, а также дублер Фрунзенской набережной между Крымским проездом до улицы Тимура Фрунзе.

В декабре 2014 года 55 улиц между Садовым кольцом и ТТК стали односторонними. Это небольшие переулки и проезды, соединяющие более крупные улицы. Например, Большой Дровяной переулок от Земляного Вала до Николоямской улицы или 5-й Рощинский проезд от Серпуховского Вала до 3-й Рощинской улицы.