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Город

19 августа 2014, 12:42

Собянин сохранил скорость на Бульварном, поддержав "активных граждан"

дороги мэр Москвы Бульварное кольцо Александр Поляков скорость движения Сергей Собянин

Скорость в пределах Бульварного кольца останется 60 км/ч - Собянин

Максимально разрешенную скорость внутри Бульварного кольца не будут снижать с 60 км/ч до 40 км/ч по просьбе "активных горожан", сообщил на заседании президиума столичного правительства Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ранее проект "Активный гражданин" проводил опрос на тему целесообразности снижения скорости в центре города (кроме самых крупных улиц), и большинство жителей высказались против.

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В голосовании приняли участие почти 140 тысяч человек, и "против" высказались 74,5 тысячи – 53%. Поддержали инициативу 38,5 тысяч респондентов – 27,5%. Переложили ответственность на специалистов около 27 тысяч "активных граждан", или 19%.

Собянин добавил, что голосование шло более трех недель – с 22 июля по 15 августа, и этот опрос стал самым популярным за все время работы проекта "Активный гражданин".

"Если горожане примут другую сторону и посчитают, что необходимо ограничить скорость движения, то мы вернемся к этому вопросу", - подчеркнул мэр.

По мнению замглавы московского Центра организации дорожного движения Александра Полякова, ограничение скорости уменьшит транзит через центр на 2,5 тысячи автомобилей в сутки, число поездок на автомобилях в центре сократится на 3,1 тысячи в сутки, а средняя длина пробок уменьшится на 5 километров.

Скорость внутри Бульварного кольца ограничат 40 км/ч

Также Поляков отмечал, что, согласно исследованиям, пешеход может комфортно двигаться, если скорость ближайшего автомобиля не превышает его собственную более чем в 10 раз. "Поскольку средняя скорость ходьбы - 4 километра в час, то отсюда цифра 40 километров", - сказал он.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти уже одобрили инициативу о снижении скорости внутри Садового кольца до 50 километров в час. Ограничение будет введено в 2015 году. Напомним также, что ГИБДД предварительно поддержала инициативу по снижению скорости на всем Третьем транспортном кольце с 80 до 60 километров в час.

"Активный гражданин"

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.

Сюжеты: Референдумы "Активный гражданин" , Как работает власть

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