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18 февраля, 19:37

Власти утвердили проект дублера Волгоградского шоссе

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Фото: M24.ru

Столичные власти утвердили проект дублера Волгоградского шоссе, который пройдет через районы Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Дублер обеспечит связь между Центральным, Юго-Восточным, Южным округами и ближайшими районами Московской области, а также уменьшить транспортную нагрузку на Волгоградский проспект, Люблинскую улицу и Каширское шоссе.

Длина трассы составит порядка 22 километров, большая ее часть – от Угрешской улицы до МКАД - будет бессветофорной. Для этого планируется построить шесть эстакад, а также два путепровода через подъздные железнодорожные пути в Южный порт и через Курское направление МЖД. Для пешеходов построят восемь подземных переходов, четыре из них – через Люблинскую улицу.

"Москва в цифрах": Дублер Волгоградского проспекта

Там, где трасса пройдет по существующим улицам, они будут расширены. Так, на Южнопортовой улице построят скоростную полосу на подъезде к развязке с улицей Трофимова.

2-й Южнопортовый проезд расширится до шести полос в оба направления. По обеим сторонам магистрали построят боковые проезды шириной по 10,5 метров, а также тротуары – по пять метров. Кроме того, будет возведена эстакада между улицей Трофимова и 2-м Южнопортовым проездом.

Также планируется построить путепровод через подъездные железнодорожные пути в Южный порт. А от него новый участок магистрали длиной 1,8 километров до путепровода через Курское направление МЖД. Дорога пройдет частично параллельно, а частично по Люблинской улице, на которой планируется сделать подземные переходы, а также въезды-выезды на новую магистраль.

Еще три многоуровневые эстакады построят на пересечении с улицами Верхние Поля и Перерва, а также Бесединского шоссе с Братеевской улицей и с продолжением Орехового бульвара.

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Вдоль новой трассы в общей сложности возведут 14 километров боковых проездов, в том числе на МКАД. Планируются также две разворотные эстакады: в районе Печатники, а также с южной стороны многофункционального торгового комплекса "Реал-Гипермаркет".

Ранее НииПИ Генплана выставлял на публичные слушания предварительный проект радиальной трассы. Тогда жители Печатников выступили против строительства моста через Москву-реку между Шоссейной и Каспийской улицами. В новом проекте этого моста нет. Не предусмотрено также расширение улицы Гурьянова до шести полос, о чем сообщалось ранее.

Новая трасса в районе путепровода через Курское направление МЖД будет пересекаться с будущей Юго-Восточной хордой от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.

Всего в городе планируется строительство четырех хордовых магистралей. Северо-Западная хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе. Ее планируется достроить в 2016 году.

Северо-Восточная хорда от платной трассы Москва – Санкт-Петербург до Рязанского проспекта должна быть закончена в 2017 году. А срок строительства Южной рокады от Рублевского до Каширского шоссе еще не определен. Там пока идет проектирование. Юго-Восточная хорда может появиться в Москве уже после 2020 года.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

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