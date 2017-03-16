Выделенную полосу на Воздвиженке запустят в апреле

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Новая выделенная полоса на улице Воздвиженка начнет действовать с 1 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На участке Воздвиженки от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы будет курсировать автобус маршрута М2, которые ежедневно обслуживает примерно 17 тысяч пассажиров. Также на Воздвиженке установят две новые остановки вблизи от входов в метро.

Помимо этого, появится коридор для движения автобусов по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и в центр до Китай-города.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, благодаря вводу выделенной полосы протяженностью 500 метров автобусы будут ездить без задержек по расписанию, а время в пути сократится на полчаса.

Власти планируют запустить новый автобус, маршрут которого будет проходить через Кутузовской проспект до Нового Арбата и проспекта Мира.